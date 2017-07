Na delavca je padla vilica viličarja

12.7.2017 | 11:55

O hudi delovni nesreči v Dolenjem Suhadolu oz. na Tolstem Vrhu smo poročali že včeraj, danes pa so s Policijske uprave Novo mesto sporočili nekatere podrobnosti. Kot so zapisali v dnevnem pregledu dogodkov, so bili policisti o delovni nesreči v naselju Tolsti Vrh obveščeni včeraj v jutranjih urah. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 35-letni delavec stal pod viličarjem, ki je dvigoval tovor. Med dvigovanjem tovora naj bi se ena izmed vilic snela in padla na delavca. Zaradi posebno hudih telesnih poškodb so 35-letnega moškega s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomi

V Stopičah je v ponedeljek ali torek nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in pomožni objekt ob hiši ter ukradel kosilnico. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

V noči na torek je na Mirni nekdo vlomil v lesen objekt in ukradel motorni prekopalnik in kosilnico.

B. B.

Brusničan V Tolstem vrhu se je hudo poškodoval delavec iz podjetja Gradbeništvo Conta.