Kako starejši pomagajo starejšim; Pustiti Krki širjenje prek Andrijaničeve ceste; Bo brestaniški bazen postal tudi zimski?

12.7.2017 | 18:00

KAKO STAREJŠI POMAGAJO STAREJŠIM

Od leta 2004 do danes so prostovoljci iz vrst članov društev upokojencev v okviru programa Starejši za starejše opravili več kot 6,5 milijona ur prostovoljskega dela in 700-tisočkrat obiskali skupno 160.000 starostnikov. Program vodi predsednica novomeškega društva Rožca Šonc, ki je za to dobila nagrado evropskega parlamenta, z njo pa se je za Dolenjski list o vsem tem pogovarjala novinarka Mirjana Martinovič.

PUSTITI KRKI ŠIRJENJE PREK ANDRIJANIČEVE CESTE

Novomeški občinski svet je v poletni vročini izglasoval dovoljenje Krki, da prestopi dosedanjo mejo njenega območja, in se začne širiti na drugo stran ceste, poimenovane po njenem ustanovitelju Borisu Andrijaniču. Vse kaže, da bodo v Kosovi dolini, kjer se je sankalo in naučilo smučati na tisoče Novomeščanov, kmalu parkirišča za Krkine delavce. A vsi se s tem ne strinjajo.

BO BRESTANIŠKI BAZEN POSTAL TUDI ZIMSKI?

Krška občina je dobila pravdanje z državo zaradi neizpolnjenih obljub, danih ob umeščanju odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke in tako bo v njen proračun kapnilo 3,2 milijona evrov. Zdaj delajo spiske, kaj bodo vse s tem denarjem naredili. Med drugim bi lahko brestaniški plavalni bazen spravili pod napihljivo kupolo in bi tako lahko deloval vse leto. Predračun znaša 182 tisoč evrov. Morda bi se pri Krčanih lahko oglasili tudi Novomeščani, da bi jim ti razložili, kako za sorazmerno malo denarja prekriti velodrom.

O vsem tem pa tudi o obnovi znamenitega sevniškega nadvožnjaka in medaljah za hrabrost in požrtvovalnost, ki so jih pred dnevi dobili ljudje, ki so se posebej izkazali pri reševanju soljudi v smrtni nevarnosti in jim rešili življenje ter še marsičem drugem, kar se je minuli teden dogajalo na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju - v Dolenjskem listu.

