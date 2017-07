Ne bodimo dolžniki zgodovini in prihodnosti

Jože Zagmajster

Med osrednjo prireditivjo v Pišecah. Slavnostni govornik Stane Preskar

Ob prazniku so podelili priznanji krajevne skupnosti. Dobitnika sta Badminton klub Pišece in Vinko Lesinšek.

Na osrednji praznični slovesnosti so v sporedu nastopili Godba Pišece, ženski pevski zbor Pišece in učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Pišece - V krajevni skupnosti Pišece so ob krajevnem prazniku organizirali v zadnjih dneh več različnih dogodkov. Za osrednjega velja nedavna proslava pri spomeniku v Pišecah, na kateri so odkrili spominske plošče.

Na ploščah je vklesanih štiriinosemdeset imen ljudi iz vasi Pišece, Blatno, Pavlova vas, Dednja vas in Podgorje, to je vasi v krajevni skupnosti Pišece, kot je povedal pobudnik postavitve spominskih plošč Jože Zagmajster iz Blatnega, predsednik pišečkega krajevnega odbora zveze borcev za vrednote NOB in podpredsednik brežiškega združenja borcev za vrednote NOB. Kot je pojasnil, gre za imena žrtev v letih 1941 do 1945. Slavnostni govornik je bil predsednik brežiškega združenja borcev za vrednote NOB Stane Preskar.

»Moj poseben pozdrav, ob vseh naštetih seveda, velja borcem in borkam Kozjanskega odreda ter aktivistom kozjanskega vojnega območja ter Pišečankam in Pišečanom, ki danes praznuje svoj krajevni praznik. Posvečen 7. juliju 1944, ko je prvi bataljon Kozjanskega odreda za kratek čas osvobodil Pišece in napodil okupatorja iz teh krajev. Za kratek čas, pa vendarle. Še slabo leto je trajalo, pa ga je izgnal za vselej. Morda. Kakor koli že, Pišečani ste lahko upravičeno ponosni na ta dogodek, saj se v njem odraža ponos, volja in vera ljudi teh krajev v svobodo, pravico in željo biti in ostati Slovenec. Na svoji zemlji, govoriti slovensko, delati pridno in pošteno zase, za svojo družino, za svoje potomstvo. Še posebej ste lahko ponosni na ta dogodek tudi zaradi tega, ker so v njem sodelovali domači ljudje, saj so bili borci iz prvega bataljona v glavnem doma iz Pišečkega, Sromeljskega. Globoškega in Bizeljskega. In prav Petančičev Ivan iz Piršenbrega ter Kostrevčev Miha iz Blatnega sta po treh urah srdite borbe s svojim herojskim naskokom na postojanko dosegla njeno dokončno predajo. Bataljon jo je odnesel takrat brez izgub, toda vedno ni bilo tako. Veliko preveč mladih fantov in deklet je do konca vojne še padlo in bilo ranjenih in veliko preveč trpljenja je bilo povzročeno, da so se na koncu le zrušile morilske sanje avstrijskega kaplarja in izprijenega malarja z brčicami. Zato tega zgodovinskega dogodka, ko so Pišece postale svobodne sredi še vedno okupirane Evrope, ne smemo in še posebej ne smete pozabiti nikoli.

Ko sem pred tremi leti s tega mesta opozoril, da v Brežiški občini edino še Pišece nimajo spominskega obeležja, na katerem bi bile zanamcem za vedno predstavljene žrtve nacizma od 1941 do 1945 iz teh krajev, je po Gabernici preteklo kar precej vode. Pa smo v našem združenju našli kadre, voljo, denar in potrpljenje in se čez birokratske, finančne in še kakšne ovire priborili do današnjega, še posebej svečanega trenutka, ko bomo generacija nas mlajših izpolnili dolg do generacije, ki je umirala, trpela in zmagala v drugi svetovni vojni. To je naš dolg do teh ljudi, do zgodovine in tudi dolg do bodočih generacij, ki naj se iz tega učijo. In nikoli ne dovolijo, da zlo vojne spet zaide v te kraje,« je rekel Stane Preskar na slovesnosti ob prazniku krajevne skupnosti Pišece.

O dogodku poročamo tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer boste našli tudi odgovor, zakaj so nedavno odkrite plošče tudi znamenje sprave.

Med prazničnimi dogodki v Pišecah je bilo, kot je povedal Tadej Škof kot eden glavnih organizatorjev prazničnega programa, tudi deseto kolesarjenje, na katerem so se tokrat podali čez slovensko-hrvaško mejo vse do Kumrovca.

Domačini so organizirali tekmovanje v kuhanju golaža, kjer je med šestimi ekipami zmagala Folklorna skupina Duplo Pišece. Praznični spored je vključil tudi šahovski turnir, streljanje na glinaste golobe in nogometno tekmovanje med vasmi krajevne skupnosti Pišece, v katerem je bila najboljša Dednja vas.

