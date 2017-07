Od jeseni brezplačna izposoja koles

12.7.2017 | 17:05

Foto: Občina Krško

Krško - V teh dneh so v Krškem začeli z gradnjo avtomatiziranega sistema izposoje koles, ki bo v mestu zaživel septembra. Na voljo bo skupno 15 koles, prve tri postaje pa bodo pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem centru Krško – Sevnica.

Kot sporočajo z občine Krško se bodo občani in obiskovalci lahko brezplačno registrirali in pridobili kartico z osebno številko, s katero si bodo lahko za 14 ur na teden brezplačno izposojali kolesa.

"Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles v urbanih okoljih, kjer obstaja težnja po zmanjšanju motoriziranega prometa. Sistem deluje po principu pridobitve uporabniške pametne kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj. Namen sistema je preusmeritev s prevoznih sredstev na fosilna goriva na kolesa, kar prinaša številne sinergijske učinke pri iskanju rešitev za (pre)majhno število parkirnih mest, prometne konice, izpuste ogljikovega dioksida, naraščajoče cene fosilnih goriv, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja," sporočajo z občine.

Registracijo in pridobitev kartic za izposojo bo moč opraviti na informacijski točki tržnice Videm, v sprejemni pisarni Občine Krško ali na Centru za podjetništvo in turizem Krško.

B. B.