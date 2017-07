S ceste in v drevo

13.7.2017 | 07:00

Sinoči ob 23.07 uri je v naselju Straža pri Raki, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovani osebi oskrbeli na kraju nesreče in ju prepeljali v SB Brežice.

Ob 11.44 so gasilci PGD Sevnica nudili pomoč starejši osebi v Prvomajski ulici v Sevnici, ki je padla v hodniku stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cerklje 2 izvod Butara ob Krki med 9:00 in 12:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Mali vrh;

- od 7.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Flek.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.