Jutri se začne Mestna promenada

13.7.2017 | 09:00

Gvido na Mestni promenadi. (Foto: arhiv organizatorja)

Brežice - V brežiškem starem mestnem jedru se bo jutri začela Mestna promenada Brežice, katere dogajanje se bo odvijalo vse do konca julija. Prireditev organizira Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki za jutri pripravlja najprej Gvidove dogodivščine za najmlajše ob 19. uri, ob 21. uri pa bodo na odru pred mestno hišo nastopila zagrebška glasbena zasedba Cry babies.

Do 29. julija, ko jo bodo sklenili, se bo v okviru Mestne promenade zvrstilo devet glasbeno in otroško obarvanih večerov. Vsi dogodki bodo za obiskovalce brezplačni, organizator pa ob tem opozarja tudi na spremenjen prometni režim in prosi za razumevanje. V času Mestne promenade bo na relaciji Terme Čatež - Brežice - Terme Čatež med 19.30 in 23.30 uro vozil tudi brezplačen turistični avtobus.

M. L.-S.