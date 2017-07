Začela so se dela za gradnjo novega vrtca

13.7.2017 | 10:30

Foto: arhiv Občine Krško

Brestanica - V teh dneh so v Brestanici porušili več kot 40 let star vrtec pri OŠ Adama Bohoriča. Kot so nam sporočili z občine Krško, bo v novem lesenem in energetsko učinkovitem vrtcu prostora za pet oddelkov ter dodatni rezervni, najmlajši pa se bodo v nov vrtec preselili v začetku prihodnjega leta.

Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, katere vrednost po tekočih cenah znaša 1,95 milijona evrov, bo Občina Krško iz razpisa za sofinanciranje občinskih investicij lahko iz državnih sredstev črpala 888.500 evrov nepovratnih sredstev ter 538.170 evrov povratnih sredstev. Hkrati se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov.

Dela na izgradnji novega vrtca, v katerem bodo zagotovljeni kakovostnejši pogoji bivanja, so se začela v juniju, po načrtih naj bi se zaključila konec tega leta, najmlajši pa se bodo v nov vrtec lahko preselili februarja prihodnje leto. Trenutno vrtec domuje v prostorih osnovne šole, z novim šolskim letom pa bodo oddelki v prostorih šole in brestaniškega gasilskega doma.

M. L.-S.

Galerija