Znani občinski nagrajenci v Šentjerneju, Borisa Pahorja ni med njimi

13.7.2017 | 13:15

Šentjernej - Na včerajšnji seji šentjernejskega občinskega sveta so svetniki odločali tudi o tem, komu bodo podelili letošnje občinske nagrade in priznanja. Na predlog komisije za nagrade in priznanja, ki ji predseduje Janez Selak, so sprejeli sklep, po katerem bodo podelili dva naziva častnega občana, prejela ju bosta Alojz Bambič in Anton Kovačič, in sicer oba za posebne zasluge pri razvoju občine in večletno delo na družbenem ter kulturnem področju.

Nagrado občine Šentjernej bodo za večletno prostovoljno delo na humanitarnem področju podelili Angeli Žabkar, ki je letos praznovala tudi častitljivih 90 let. Spominske plakete so namenili jubilantom: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stara vas - Loka za 80 let delovanja, Športnemu društvu Kozorog za 20 let delovanja, Športnemu društvu HOPLA za 10-letnico, Mokropoljskemu klubu mučenikov pa za 30 let delovanja.

Društvo Gallus Bartholomaeus je sicer predlagalo, da bi naziv častnega občana Občine Šentjernej podelili tudi pisatelju in publicistu Borisu Pahorju, vendar pa tega predloga svetniki niso obravnavali, saj je že komisija za nagrade in priznanja odločila, da s svojim delovanjem Pahor ni predstavljal šentjernejske občine, kar je eden od pogojev, ki je zapisan v odloku o priznanjih in nagradah te občine. Se je pa komisija strinjala, da ima njegovo delo neizmerno veličino doma in v svetu zaradi pripadnosti slovenstvu in slovenski kulturi.

Svetniki so sprejeli tudi načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Šentjernej in odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Šentjernej.

Simona Štembergerja iz Šentjerneja in Jureta Grubarja z Malega Bana so imenovali za nadomestna člana nadzornega odbora občine, saj sta v maju odstopila dva člana omenjenega odbora Pavel Borse in Janja Škoda.

Za tokratno sejo bi lahko rekli, da je bila zelo vroča, pa ne zaradi razprave, ampak zato, ker v sejni dvorani ni delovala klima.

Foto in tekst: J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni klima Ne dela prav klima, ne dela prav Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ne deluje več Nadzorni odbor, ne deluje več oblast po obljubljenih PTP merilih... Glede na potrjeno strukturo novih nadomestnih članov NO, je PTP vrhuška omogočila veliki "Come back" gospodu, ki se vrača... 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni briket Za pest briketov bom sprehajal naprej.... 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni PTP PTP=SLS+SMc+EX CIGL+LZP, moje mnenje pač 1h nazaj Oceni Turopoljc No, pa se je v NO vrnil goreči SMC ( LDS) podpornik bivšega .. Kameleonski lokalni šef pa mu bo diktiral kako in kaj, da bo spet kasiral tistih 400€ podžupanske plačke.... Preglej samo prijavljene komentatorje