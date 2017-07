Žrtev zamotili in jo okradli

13.7.2017 | 11:15

Včeraj, okrog 12. ure je bila PU Ljubljana obveščena o drzni tatvini iz hiše v naselju Podlog pri Velikih Laščah. Na dvorišče so se pripeljali trije neznani moški z belim vozilom. Dva moška sta ostala pri vozilu, tretji pa je pristopil do oškodovanke in jo zamotil s pogovorom. Med tem sta druga dva vstopila v hišo, pregledala prostore in odtujila denar. Po dejanju so se neznanci odpeljali, oškodovanka pa je šele po nekaj časa ugotovila, da je bila okradena.

Policisti občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«.

V kolikor se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del ipd., občanom svetujejo da vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog ipd. Ob tem pa naj bodo tudi pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). Storilci žrtev namreč zamotijo s pogovorom in jo tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je ta nima več pod nadzorom. Odsotnost žrtve takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti ki je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

M. L.-S.