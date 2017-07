Nov most čez Sušico

13.7.2017 | 12:20

Nov most čez Sušico je topliški župan Jože Muhič odprl skupaj s tam prisotnimi najstarejšimi vaščani Selišč, Bušinca in Dolenjih Susič, ki jih povezuje most. (Foto: M. Ž.)

Nosilnost novega mostu so preizkusili traktorji.

Odprtje so s pesmijo pospremile ljudske pevke Rožce, ki deluje v okviru DPŽ Dolenjske Toplice.

Selišče - Na Seliščih so sinoči v okviru praznovanja občinskega praznika odprli nov most čez potok Sušica, s čimer je se izpolnila dolgoletna želja vaščanov treh vasi, Dolenjih Sušic, Selišča in Bušinca, ki jih ta most povezuje. Nov betonski most, ki ga krasi tudi posebna ograja, je nadomestil dotrajanega lesenega, ki ga je občina sicer nekoliko prenovila leta 2011, a je imel nosilnost le 4 tone, zdaj pa ima nosilnost 30 ton, tako da bodo poslej čezenj povsem varno lahko vozili tudi težki, nekajtonski traktorji s prikolico.

Z obnovo mostu so sicer začeti v tem letu, a so z njo začeli že lani jeseni, saj se je, kot je na odprtju povedal topliški župan Jože Muhič, pri izvajanju suhokranjskega vodovoda pokazala možnost, da ga lahko nekoliko pocenimo in poenostavimo, če cevi obesijo na konstrukcijo novega mostu. »Tu se zahvaljujem občinskemu svetu, da mi je dal podporo in obnovo uvrstil v občinske proračune,« je poudaril.

Nov most je dolg 16 metrov, vozni pas pet metrov, na eni strani ima meter in pol širok pločnik, ki bo zagotavljal otrokom varno šolsko pot, na drugi pa nekoliko ožjo pohodno površino. Izbrani izvajalec del je bil novomeški CGP, dela, ki so se nekoliko zavlekla zaradi neugodnih vremenskih razmer in visokega vodostaja potoka, ki ga v tem sušnem času ni, pa je opravil njegov podizvajalec GPI Tehnika. Po besedah župana je most stal 170 tisoč evrov, dodatno pa so uredili tudi dostop s križišča do njega, kar je bilo vredno približno 100 tisoč evrov, a velik del tega so lahko pokrili s stroški suhokranjskega vodovoda, ker tu poteka tudi njegova trasa. »Tako da smo ubili več muh na en mah. Želim, da ta most neguje prijateljstvo med vasmi, ki jih povezuje, in spodbuja prijetno družabno življenje,« je še poudaril.

M. Ž.

