Dinamika naložb naravnana v drugo polovico leta

13.7.2017 | 14:15

Topliški občinski svet

Topliški svetniki so tokrat sejali v Seliščih.

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so se včeraj sestali na zadnji redni seji pred poletnimi počitnicami, tokrat v vaškem domu Sušice, prihodnji četrtek pa jih čaka še slavnostna seja občinskega sveta ob občinskem prazniku, na kateri bodo podelili grb občine Dolenjske Toplice, najvišje občinsko priznanje, in županove zahvale. Pod drobnogled so med drugim vzeli poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju letošnjega leta, ki je, kot je poudaril župan Jože Muhič, izdelan na podlagi plačane realizacije in prejetih prihodkov.

Tako so pod streho spravili 42 odst. načrtovanih prihodkov oz. nekaj več kot 2,9 milijona evrov in so vezani na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče natančno predvideti. Tu gre predvsem za njihovo največjo naložbo v občini – gradnjo suhokranjskega vodovoda, ki je sofinancirana iz države in Evrope. Na odhodkovni strani je realizacija precej manjša, 27,9-odstotna, kar predstavlja dobrih 2,1 milijona evrov, 752 tisoč evrov, ki predstavljajo razliko med obema stranema, pa porabljajo za nemoteno nadaljevanje gradnje že omenjenega vodovoda pa tudi na to vezane manjše občinske projekte v cestno in ostalo infrastrukturo, ki jih financira občina ali sofinancira država.

Kot je pojasnil direktor občinske uprave, glede na to, da je občina v prvi polovici leta izvedla več javnih razpisov in pozivov za obsežnejše projekte, pričakujejo, kot običajno, glavnino odlivov v drugi polovici leta.

V prvi obravnavi so potrdili odlok o prodaji blaga izven prodajaln v občini, s katerim želijo uvesti pravno podlago za delovanje tako tržnice, ki je v občini enkrat na mesec, in sicer vsakega 2. v mesecu, kot za tradicionalno sobotno kmečko tržnico. Odlok bo zdaj v javni obravnavi in bodo o njem znova odločali na prihodnji seji občinskega sveta.

S 1. septembrom bodo začele veljati nove cene za letni najem grobov in storitev za pokopališko dejavnost, ki so v povprečju za 9 odst. nižje od zdaj veljavnih. Poslušali so tudi poročilo o lanskem poslovanju Kulturno kongresnega centra, se seznanili s poročilom o delu skupne občinske uprave Suhe krajine za lani in letos, z namero sklenitve pogodbe o prenosu upravljanja odprtega širokopasovnega omrežja s podjetja Tritel na podjetje Tritel 2 in informacijo o možnih lastniških ureditvah vaškega doma Sušica.

M. Ž.

Galerija