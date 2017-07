V avtu je razneslo ročno bombo, moški umrl

13.7.2017 | 11:40

Novo mesto - Okoli pol enajste ure je v starem mestnem jedru Novega mesta odjeknila glasna eksplozija. Po prvih in za zdaj še neuradnih informacijah je v avtomobilu, parkiranem pred hišo na Kosovi ulici (med poslopjem Dolenjskega muzeja in Narodnim domom), eksplodirala ročna bomba.

V avtu je bila v času eksplozije ena oseba, domnevno moški srednjih let, sicer domačin s Kosove ulice, ki je pri tem izgubil življenje.

Policisti, ki so v času, ko to poročamo, še na prizorišču tragedije, so zaprli vse okoliške ulice.

Več informacij pričakujemo v kratkem.

Dodano ob 12. uri

"Okoli 10.30 smo bili obveščeni, da naj bi na Kosovi ulici v Novem mestu prišlo do eksplozije v osebnem avtomobilu. Ena oseba je umrla. Okoliščine kriminalisti in policisti še preiskujejo, življenja drugih ljudi pa v tem primeru niso bila ogrožena," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Dodano ob 13.15



Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi v eksploziji umrl Novomeščan J. Z., pri katerem je bila za danes ob 10. uri razpisana javna dražba premičnin v vrednosti dobrih 1.500 evrov. Da bi preverili, kaj se je dogajalo na dražbi oz. ali je sploh bila, smo poklicali izvršitelja Marka Zorčiča iz Brežic, a nam ga ni uspelo dobiti.

Dodano ob 14.30

S PU Novo mesto so pravkar sporočili, da so ogled kraja opravili tudi bombni tehniki oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije. "Ugotovljeno je bilo, da je v eksploziji v vozilu umrl 59-letni moški iz Novega mesta, življenja drugih ljudi pa v tem primeru niso bila ogrožena. Glede smrti ni bilo ugotovljenih znakov kaznivega dejanja. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin," je povedal pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Matjaž Štern (izjava je tudi v priponki). O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

B. Blaić, J. A.

Komentarji (5)

2h nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Osvoboditelj Mineva 26 let odkar smo v "osvobojeni" Sloveniji uvedli turbo kapitalizem. Ta tragični dogodek je samo eden v mozaiku "zgodbe o uspehu", za katero so zaslužni Demos, Peterle in ostali desno sučni strokovnjaki. Le kakšno družbo imamo, da se dogajajo takšne stvari. Sramota, da živim v takšni državi. A je mogoče kakšen škof dal bombo pod rit, ko je naredil stomilijonsko škodo in prevaral vlagatelje v Zvon-1 in Zvon-2? Niti slučajno! tega pokojnika je poslala v smrt naša pudl država! Osamosvojitelje na gauge in to čimprej!!

2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni deset Katastrofa. Raj bi dvignu tiste ki so krivi, ne sebe. Tisti se pa smejijo z vrha in bogatijo na naših plečih. Nekoč bo nekomu zavrelo, takšnemu "majhnemu človeku" ki nima kaj izgubit in bodo naje***tisti ki morajo. Pa naj se zamislijo malo vse barabe vzvišene...

2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Jože Fišer Pred zakonom v demokraciji nismo enaki. Bačvar, Lovšin, Janša...vsi so redni gostje sodišč, obravnavani zaradi finančnega kriminala. Ti tipi se norčujejo iz države, ta ubogi siromak, pa si je v stiski vzel življenje. Cerkev je oropala 50 tisoč vlagateljev, pa si jih nihče ne upa vprašati po zdravju. Upam, da jih bo papež Frančišek pomakal v vrelo olje, če ga ne bo Opus dei prej likvidiral, oziroma ne bo čudežno zbolel za mrso. Jezus se obrača v grobu, ko vidi kakšne verske čobane je pusti za seboj.

1h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni anonymous Hmm, in kako vsi veste, da ni kar sam kriv, da je zašel v stisko in dolgove? Jaz ne vem, samo vprašam, ko ste že vsi tako informirani...

38m nazaj Oceni jože jaz bi se drugače vprašal zakaj tisti ki vedo da so krivi ne storijo podobno,? Pri tem mislim tiste ki so in še odtujajo milijone? Nasprotno - ne pade jim na pamet. Raj zahebavajo narod ker je neumen in naiven.Take oblastnike imaš lokalno in na državni ravni kolikor hočeš? Kateri od njih je naredil kaj takega? Nihče ker so pič*** in se ne upajo. Upajo pa se še kako krast in lagat v oči pred kamerami. Tolk pa majo poguma.