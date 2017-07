V nesreči poškodovan kolesar

Šentjernejski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči v Šentjerneju. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 57-letnemu kolesarju. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vozila pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Okoli 23. ure so policisti Policijske postaje Krško ustavljali voznico osebnega avtomobila, ki naj bi z enega od bencinskih servisov odpeljala, ne da bi plačala gorivo, kasneje pa kršila cestnoprometne predpise. Kršiteljica znakov policistov ni upoštevala, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je zapeljala s ceste in trčila v drevo. 46-letna voznica, ki med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozila je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imela 1,19 miligramov alkohola (2,48 g/kg). Zaradi številnih kršitev ji bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tatove prijeli



V noči na 13. 7. so bili sevniški policisti obveščeni o sumljivih neznancih, ki naj bi v Krmelju z dvorišča podjetja kradli železne cevi. Na podlagi opisa vozila so policisti izsledili in ustavili kombinirano vozilo. Trem osumljencem z območja Trebnjega so odzveli prostost in jih pridržali. Ukradene predmete so zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja tatvine. Po zaključeni preiskavi bodo osumljence ovadili na pristojno tožilstvo.

Kradel iz odklenjene delavnice

V noči na 12. 7. je v kraju Hudo nekdo iz odklenjene delavnice odtujil več kosov orodja, gorivo in električne vodnike. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov.

Nezakonito prestopil državno mejo

Brežiški policisti so izsledili in prijeli 32-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo na območju Slovenske vasi. Po zaključenem postopku bodo tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Tatvine poljščin

Kot so nam sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so občani v preteklih letih v poletnih mesecih policiste pogosto obveščali o tatvinah vrtnin in poljščin. »Na Policijski upravi Novo mesto se zavedamo, da gre v teh primerih za protipravna ravnanja, ki pomembno vplivajo na občutek varnosti naših občanov ne glede na to, da gre v posameznem primeru običajno za manjšo premoženjsko škodo.S povečano prisotnostjo policistov na območjih, kjer so bile gostitve tatvin in z drugimi oblikami policijskega dela se trudimo preprečevati tovrstna dejanja. Poleg policistov območnih policijskih postaj na teh območjih občasno naloge patruljiranja opravljajo tudi policisti vodniki službenih psov in policisti postaje konjeniške policije,« navajajo.

Občane pozivajo, da jih obveščajo o sumljivih vozilih in osebah, ki izvršujejo ali bi se lahko pripravljale na izvrševanje kaznivih dejanj. »Prepričani smo, da smo v sodelovanju z občani lahko še bolj učinkoviti pri preprečevanju premoženjskih kaznivih dejanj,« še pravijo na PU Novo mesto.

