FOTO: V prometni nesreči umrl 17-letni voznik mopeda

13.7.2017 | 19:50

Mopedist je umrl na kraju nesreče. Šentrupertčani so šokirani.

Oba udeleženca prometne nesreče v Šentrupertu sta bila domačina.

Cesta je bila več ur zaprta za ves promet.

Danes, nekaj pred 16. uro, so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o hudi prometni nesreči v Šentrupertu. Po prvih ugotovitvah policistov sta bila v nesreči udeležena voznik kmetijskega delovnega stroja kombajna in voznik mopeda. Nesreča se je zgodila v ovinku, kjer je mopedist trčil v prednji del kombajna. 17-letni voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo, ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.

Že dopoldne, ob 11.05 uri, sta na cesti Metlika—Črnomelj pri naselju Gradac v občini Metlika - na cesti med Gradacom in Vranoviči - trčila kombinirano in osebno vozilo, katero je potem zletelo s ceste. Po prvih ugotovitvah policistov je 26-letni voznik tovornega vozila zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je vozila 75-letna voznica. V hudi nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so huje poškodovano voznico in lažje poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila, odklopili akumulatorja na vozilih ter zavarovali kraj nesreče.

Kot so nam sporočili s PU Novo mesto, je voznik mopeda v zadnjih dneh že druga smrtna žrtev na cestah na našem območju, zato voznike ponovno opozarjajo na previdnost.

Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo, da so v poletni vročini še posebej previdni, saj se pri voznikih pogosteje pojavi utrujenost, ki močno vpliva na zbranost. Prometna varnost se namreč v poletnih mesecih običajno poslabša. Vsem udeležencem v cestnem prometu, tako voznikom tovornih in osebnih vozil, kot tudi motoristom in kolesarjem svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, v ustreznem psihofizičnem stanju. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in cestno prometna pravila. Pozorni naj bodo na dogajanje v prometu in poskušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev. Še dodatna previdnost velja pri vožnji polokalnih cestah in na krajših razdaljah v domačem okolju, kjer vozniki običajno manj pozornosti namenjajo dogajanju v prometu.

Vozniki in potniki v osebnih avtomobilih naj bodo v vozilu vedno, tudi pri vožnji na krajših razdaljah, pripeti z varnostnim pasom. Tudi motoriste pozivajo, da pri vožnji uporabljajo zaščitno čelado in ostalo motoristično zaščitno opremo, ki lahko bistveno ublaži posledice nesreče. Ob prehitevanju drugih voznikov naj se prepričajo, da so jih ti opazili in jih lahko varno prehitijo. "Preden pripeljejo v križišče naj motoristi dodatno pozornost namenijo tudi ravnanju voznikov, ki vozijo iz nasprotne smeri in bi jih lahko spregledali in jim odvzeli prednost," še svetujejo policisti.

M. L.-S., foto: J. A.

Galerija