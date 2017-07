Jutri brez elektrike

13.7.2017 | 20:05

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije od 7.00 do 8.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek dne od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS na izvodu KNEŽJA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije

- od 7.00 do 9.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), TP ŽAGA VINICA, TP PODKLANEC, TP ZAPOTJE, TP MALO ZAPUDJE, TP GOR. ZILJE, TP DOL. ZILJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.