Temeljni kamen za vežico tudi v Šmihelu

14.7.2017 | 08:15

Krajani že več kot desetletje potrpežljivo čakajo na gradnjo mrliške vežice in pravijo, da bo to velika pridobitev za njihovo župnijo.

Vežica je gledano z glavne ceste predvidena na desni strani cerkve v podaljšku makadamskega parkirišča.

Šmihel pri Žužemberku - Potem ko so v soboto v Velikem Lipju postavili temeljni kamen za tamkajšnjo mrliško vežico, so včeraj popoldan v sklopu praznovanja občinskega praznika podobno storili še za gradnjo poslovilnega objekta v Šmihelu.

Z izgradnjo vežice se bo izpolnila želja številnih občanov, ki so več kot desetletje potrpežljivo čakali na ta dan. »To je nova velika pridobitev, ki smo jo dolgo čakali. S strani občine je bila podpora, vendar smo imeli vseskozi razne težave. Končno je prišel čas in upamo, da bo kmalu postavljena in predana nam krajanom v uporabo,« je dejal občinski svetnik iz tega območja Jože Pečjak.

Tudi domačin Mirko Papež je zadovoljen, da bodo končno prišli do mrliške vežice. »Krajani že dolgo čakamo. Že pred dvajsetimi leti smo začeli z raznimi akcijami. Včasih so bili časi, da je pokojnik ležal doma. A hiše so se spreminjale in večjo krsto je bilo včasih težko dobiti ven iz novejših hiš. Problem je bil, zato smo se začeli pogovarjati, da potrebujemo vežico. Poleg tega smo imeli svojo župnijo in redko kje je, da župnija nima svoje mrliške vežice,« je povedal.

Sprva se je zapletlo pri izbiri lokacije, nato pa so gradnjo nekoliko zamaknile še arheološke raziskave, saj vežica leži na območju nekdanjega podeželskega rimskega dvorca. Naložba je ocenjena na okoli 170 tisoč evrov, je povedal žužemberški župan Franc Škufca in dodal, da bo gradnja potekala v dveh delih. »Sprva je načrtovana gradnja vežice do tretje podaljšane faze, drugo leto pa dokončanje samega objekta, vključno ureditvijo okolice in parkirišča,« je pojasnil župan.

Vežica je gledano z glavne ceste predvidena na desni strani cerkve v podaljšku makadamskega parkirišča. Njena arhitektura bo nekoliko bolj moderna, a še vedno v skladu s smernicami zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Besedilo in fotografije: R. N.

