V dveh nesrečah trije poškodovani

14.7.2017 | 07:00

Včeraj ob 11.05 uri sta na cesti Metlika-Črnomelj pri naselju Gradac trčila kombinirano in osebno vozilo, katero je po tem zletelo s ceste. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila, odklopili akumulatorja na vozilih ter zavarovali kraj nesreče. Po podatkih policije je 26-letni voznik tovornjaka trčil v avtomobil s 75-letno voznico. Lažje poškodovanega voznika in huje poškodovano voznico so, kot omenjeno, odpeljali v bolnišnico.

Ob 12.41 je na lokalni cesti Velika Račna- Grosuplje v občini Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s ceste v jarek. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Poškodovani osebi so nudili pomoč do prihoda reševalcev RP Ljubljana. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico.

Drevo na cesti

Ob 16.16 je na cesti Metlika-Črnomelj pri naselju Primostek podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

