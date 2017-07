DZ kostanjeviškim svetnikom podaljšal rok za odgovor glede razpustitve sveta

14.7.2017 | 09:05

Kostanjeviški župan Ladko Petretič (Foto: M. L., arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - Državni zbor, kateremu je vlada zaradi nedelovanja občinskega sveta v Občini Kostanjevica na Krki junija predlagala njegovo predčasno razpustitev, je pred tednom ugodil prošnji svetnikov za podaljšanje roka za odgovor k vladnem predlogu za odpravo nezakonitosti v občini. Župan Ladko Petretič je to označil za novo oviro pri delovanju občine.

Kostanjeviški župan Petretič, ki je za prejšnji četrtek sklical sedmo nadaljevanje januarske redne seje občinskega sveta in s tem s svetniki, ki z nesklepčnostjo blokirajo delovanje občine, skušal zadnjič doseči spravo, je za STA povedal, da bo omenjeno podaljšanje roka za odgovor do 6. septembra zgolj podaljšalo občinsko agonijo.

Svetniki, ki mu nasprotujejo z blokiranjem dela občinskega sveta in so imeli po njegovem mnenju dovolj časa za odgovor, pa so tako dosegli, da bo do njihove razpustitve in svetniških volitev prišlo vsaj mesec kasneje, je še dejal.

Kot je poročal časnik Delo, so omenjeni svetniki za pripravo odgovora od kostanjeviške občine junija zahtevali naročilo za pravno pomoč, a je župan z obrazložitvijo, da občina v začasnem financiranju nima denarja za ta namen, to zavrnil.

Delo navaja tudi enega od omenjenih svetnikov, Andreja Rajarja, ki je dejal, da je predsednik DZ iz kronologije dokumentov razumel, da so bili svetniki prepuščeni sami sebi, da niso imeli pomoči in da jim župan Petretič te ni zagotovil. Zaradi navedenega naj bi jim tudi DZ rok za odgovor podaljšal, je poročala STA.

Sicer pa je v Kostanjevici na Krki pred tednom spodletel zadnji županov poskus za preprečitev predčasne razpustitve občinskega sveta.

Tam so namreč sklicali sedmo nadaljevanje januarja prekinjene nesklepčne redne seje, na kateri so odločali o letošnjem proračunu. Župan, ki je nadaljevanje omenjene seje sklical na pobudo skupine svetnikov, ki z nesklepčnostjo že dlje onemogoča delovanje tamkajšnjega občinskega sveta, je pojasnil, da so ti sicer zahtevali sklic izredne seje, česar pa glede na to, da prekinjene zadnje redne seje niso končali, ni bilo mogoče.

Zaradi tega se je odločil za sklic njenega nadaljevanja, a se omenjena skupina svetnikov seje ni udeležila, hkrati pa se za izostanek ni opravičila. Ker je bilo nadaljevanje seje vnovič nesklepčno, so to nemudoma končali, je še dodal.

Vlada je sicer 8. junija predlagala predčasno razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta, saj ta dve leti zapored ni sprejel proračuna. Razlog za to je spor med županom in svetniško večino. Omenjena svetniška večina namreč zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega noče, ker meni, da je zadeva končana.

Spor so skušali pomagati zgladiti tudi predstavniki službe za lokalno samoupravo ministrstva za javno upravo, ki so se aprila o tem pogovarjali z županom in s svetniki. Takrat so Kostanjevičanom predlagali ustanovitev pomiritvene skupine, ki bi določila osnovne okvire za sprejetje proračunov. Pri tem so predlagali, da bi temeljni vzrok spora, vlaganja v telefonijo, zamrznili in da bi odločitev o tem prepustili novemu svetniškemu sklicu, a so svetniki tudi ta predlog kategorično zavrnili.

Ker se niso uspeli dogovoriti, je ministrstvo vladi predlagalo razpustitev občinskega sveta. Ta pa je predlog tudi podprla.