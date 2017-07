Bičkov film Družina na filmskem festivalu v Sarajevu

14.7.2017 | 12:00

Rok Biček (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Sarajevski filmski festival predstavlja enega izmed uglednejših in večjih filmskih festivalov vzhodne Evrope. Festival, ki bo letos potekal od 11. do 18. avgusta, je bil slovenskemu filmu zmeraj naklonjen in tudi letos ne bo nič drugače. V sekcijo dokumentarno-tekmovalnega programa sta se uvrstila dva slovenska filma. In sicer Družina v režiji Dolenjca Roka Bička, ter Playing Men v režiji Matjaža Ivanišina. Oba bosta na festivalu doživela svojo regionalno premiero. Skupno bo znotraj festivalske sekcije predstavljenih štirinajst filmov, od tega bodo štirje na ogled premierno. so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Družina bo svojo svetovno premiero doživela na letošnjem 70. mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu, dokumentarni film Playing Men, režiserja in scenarista Matjaža Ivanišina, pa je svojo svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu na pravkar trajajočem 28. mednarodnem festivalu FID Marseille.

Oba filma sta nastala s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, slovenski producent Playing Mena je produkcijska hiša Nosorogi, koproducent pa Restart iz Hrvaške. Film je prejel tudi finančna sredstva Avdiovizualnega centra iz Hrvaške. Družina se ponaša s slovensko-avstrijsko koprodukcijo, gre namreč za prvo sodelovanje med Slovenskim filmskim centrom in Avstrijski filmski inštitutom.

Specifičnost obeh filmov je očitna – Družina je film brez scenarija, ki prikazuje deset let življenja osrednjega lika Mateja Rateja ter njegovih bližnjih. Medtem ko Playing Men govori o snemanju dokumentarnega filma o moških in igri, kjer režiser zapade v globoko ustvarjalno krizo. V obdobju, ki sledi, začne vso svojo okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se tako pomešajo v odo o absurdnosti geste.

J. A.