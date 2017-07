Krkaša na evropskem prvenstvu

14.7.2017 | 10:00

Peter Hribar

Tilen Cvetko

Guimaraes, Novo mesto - Na severu Portugalske, v Guimaraesu, ki slovi po izredno lepo ohranjenem in z UNESCO-m zaščitenem mestnem jedru, se danes začenja 60. mladinsko evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, ki se bo zaključilo 23. julija 2017.

V slovensko štiričlansko reprezentanco sta se uvrstila igralca NTK Krka Novo mesto Peter Hribar in Tilen Cvetko, je sporočil Janez Pezelj. Dodal je, da sta se med 1. in 7. julijem udeležila reprezentančnih priprav na Ravnah na Koroškem in da sta na težka srečanja najboljših evropskih mladincev dobro pripravljena.

"Napovedi, kako se bosta uvrstila, sta se previdno izognila. V klubu smo prepričani, da sta se oba ob kolikor toliko ugodnem žrebu sposobna uvrstiti med šestnajst najboljših mladih igralcev v Evropi. Tilen in Peter, držimo pesti, da bi se na iberskem polotoku kar najbolj odrezala!" je v sporočilo za javnost še zapisal Pezelj.

Priprave

"Same zaključne priprave so potekale od 1.7. do 10.7. Pred tem so se igralci pripravljali v domačih sredinah, razen tistih, ki trenirajo v NT centru in so pred tem opravili 14 dnevne kondicijsko – tehnične priprave. Tem igralcem sta se na Otočcu pridružili tudi Ana Tofant in delno Katarina Stražar. Na zaključnih pripravah na Radljah so bile prisotne vse naše ekipe. Mladinska moška s Cvetko Tilnom, Hribar Petrom, Norčič Luko in Frelih Aljažem. V posamičnih dvobojih bi bila vsaka uvrstitev med 16 najboljših skorajda kot medalja. Vsaj tako kažejo trenutne rang lestvice. Nekoliko lažje bi mogoče naredili kakšno presenečenje v igri dvojic," je povedal selektor Jože Urh.

