Znana idejna rešitev za brv v Irči vasi

14.7.2017 | 11:00

Zmagovalna rešitev za brv v Irči vasi

Novo mesto - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila zmagovalno arhitekturno rešitev za brv, ki jo Mestna občina Novo mesto načrtuje čez reko Krko v Irči vasi. Ocenjevalno komisijo je najbolj prepričala rešitev s sodobno mostno konstrukcijo, ki je obenem po zasnovi najbliže tradicionalni, viseči podobi brvi, in na eleganten način premošča Krko z minimalnimi posegi v naravno okolje. Izbrana rešitev v Novo mesto prinaša nov referenčen projekt na področju arhitekture in konstrukcije, je sporočila Meta Retar z MO Novo mesto.

Avtorji zmagovalne rešitve, inženirji gradbeništva Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl, Aleš Filipič, arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc ter krajinski arhitekt dr. Dušan Stupar, so pri oblikovanju rešitve sledili čim bolj zadržanim in minimalnim posegom v občutljivo naravno okolje območja Krke. V tem smislu je most zasnovan brez vmesnih podpor, ki po mnenju avtorjev pomenijo grob poseg v naravno okolje in obenem lahko predstavljajo ovire v času neurij, ko se ob podporah nalagajo vejevje in debla podrtih dreves, kar zmanjšuje hidravlični profil in posledično dviguje nivo poplavnih voda.

Obešena (viseča) mostna konstrukcija z vitko, oblikovno izčiščeno in racionalno konstrukcijo, kot tanka linija v blagi krivulji povezuje oba bregova in spominja na tradicionalne brvi preko hudournikov in potokov. Sodobna tehnologija prednapetih mostnih konstrukcij zagotavlja večjo togost in je manj občutljiva na dinamične obtežbe, omogoča pa bistveno večje razpone. V predlaganem projektu je razpon 125 metrov, s konstrukcijo debeline 42 cm na robu in 17 cm v srednjem delu. Opornika sta na obeh koncih mostu potopljena v brežini in na ta način povsem neopazna, še piše Retarjeva.

Začetek gradnje je predviden v drugi polovici prihodnjega leta. Okvirna vrednost naložbe je 1,1 milijona evrov. novomeška občina pa namerava z njo kandidirati za evropska in državna sredstva.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Potok To je tista brv, ki je ne mislijo narediti? Rekli so, da bodo namesto te raje skušali narediti brv pri mestnem jedru. No, kar že bo, da vsaj res ploh kaj bo. Se dogaja, da gledamo te risbe, potem pa leta in leta nič izvedenega. Preglej samo prijavljene komentatorje