Semiški svetniki zadnjič pred poletnimi počitnicami

14.7.2017 | 12:00

Semič - Tukajšnji občinski svetniki so včeraj zasedali na zadnji seji pred poletnimi počitnicami. Obravnavali so 13 točk dnevnega reda, pri nobeni pa se niso zadržali veliko časa.

Obravnavali so informacijo o varnosti v občini v lanskem letu. Kot je povedal komandir Policijske postaje Črnomelj Boris Korasa, so bile varnostne razmere ugodne. Obravnavali so manj prometnih nesreč kot leta 2015, posledice pa so bile milejše. Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj, hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo pa niso obravnavali. Manj kot leta 2015 je bilo lani tudi kršitev na področju javnega reda in miru.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi poročilo o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v lanskem letu. Po besedah direktorja Zarje Elektroenergije Ivana Hribarja je sistem deloval brezhibno. Bil je zadovoljen, ker gorivo, torej lesne sekance, dobivajo iz bližnje okolice, medtem ko so jih morali včasih uvažati iz Hrvaške.

Predsednik odbora za gospodarske dejavnosti Vili Malnarič je pohvalil, da sistem dobro deluje in da je tudi z ekološkega vidika dober. Opozoril pa je, da je količina prodane toplote premajhna in da se bodo morali potruditi, da bodo količino povečali.

Prav tako so se svetniki seznanili z oskrbljenostjo semiških občanov s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. Županja Polona Kambič je bila zadovoljna, da je preskrbljenost s pitno bodo v občini kar 99 odst., medtem ko je bil leta 1994, ko je Semič spet dobil svojo občino, odstotek znatno nižji.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

