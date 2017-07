Štirideset mladih se uči pripravljati živali za razstave

14.7.2017 | 13:10

Udeleženci šole mladih rejcev pozorno spremljajo besede učiteljev. (Foto: M. Ž.)

Predavatelji Erica Rijneveld iz Nizozemske, Gary Jones z Irske in Adrian Martin Steinmann iz Švice.

Živali, ki jih pripravljajo za razstavo, niso nikoli same, ob njih dežurajo tudi ponoči.

Sevno - Na novomeški srednji kmetijski šoli Grm od srede poteka peta mednarodna šola mladih rejcev, ki so jo pripravili Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani in Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. 40 mladih, starih od 15 do 26 let, med njimi so prvič tudi štirje iz Srbije, se od srede uči, kako se živali pripravi za razstave, javne prireditve in fotografiranje, kako se jih vodi in na kakšen način se jih predstavi publiki.

Kot je povedala doc.dr. Marija Klopčič, strokovna vodja za črnobelo pasmo, je zanimivo to, da je največja skupina mladih rejcev, ki še niso dopolnili 18 let, šest udeležencev pa se je šole udeležilo že prej in so svoje znanje prišli izboljšati ter si nabrati novih izkušenj. Letos imajo zelo dobre učitelje, najboljše, kar se jih da ta trenutek dobiti v Evropi, je poudarila. Na mlade tako svoje bogato znanje prenašajo Erica Rijneveld iz Nizozemske, Adrian Martin Steinmann iz Švice in Gary Jones z Irske.

Zaključna slovesnost, na kateri bodo udeleženci šole pokazali, kaj vse so se naučili v teh dneh, izbor najbolj vodene in najlepše predstavljene živali bo jutri, od 11. ure do predvidoma 14.30 na kmetijski šoli na Sevnem.

M. Ž.

