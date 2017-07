V gozdu našli avto Jožeta Pirha, ki je maja streljal proti nekdanji partnerki Jerici

14.7.2017 | 14:50

Jože Pirh

Posledice streljanja

Že od 9. maja poteka iskalna akcija 60-letnega Jožeta Pirha, ki je tistega dne streljal proti svoji nekdanji partnerki Jerici. Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da ga še niso našli, čeprav ves čas potekajo različne aktivnosti za njegovo izsleditev, se je pa pojavil njegov avto.

"Iskalne akcije so potekale predvsem na območju Dolenjske in Posavja. Vanje so bili vključeni kriminalisti, policisti, vodniki službenih psov, policisti konjeniki, policijski helikopter, vodniki reševalnih psov, lovci, gasilci, potapljači... Po objavi obvestila o iskani osebi v medijih smo prejeli številne namige in prav vsakega so policisti in kriminalisti skrbno preverili, vendar do tega trenutka osebe še nismo izsledili. Kriminalisti poleg udeležbe v iskalnih akcijah izvajajo tudi številne druge aktivnosti za najdbo osebe. V tem času so opravili veliki število razgovorov z osebami, ki bi lahko karkoli vedele o iskani osebi, v preiskavi sodelujejo z drugimi institucijami in s hrvaškimi varnostnimi organi," je pojasnila.

Minulo nedeljo so v gozdu pri kraju Vrbje na območju Kostanjevice na Krki našli njegov avto. "Kriminalisti in policisti so takoj pričeli z iskalno akcijo na tem območju, ki so jo v naslednjih dneh še razširili. Sodelovali so tudi vodniki službenih psov, vodniki reševalnih psov in hrvaški varnostni organi. Iskane osebe do tega trenutka še niso našli. Kriminalisti še vedno prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o iskani osebi, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200," dodaja Drenikova.

