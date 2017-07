Bi Blaž preživel trčenje, če bi nosil čelado?

14.7.2017 | 16:30

Nesreča je pretresla Šentrupertčane. (Foto: J. A.)

V zvezi z včerajšnjo prometno nesrečo, ki se je okoli četrte popoldne zgodila v Šentrupertu, smo Alenko Drenik s PU Novo mesto povprašali še po nekaterih podrobnostih in izvedeli naslednje: "Voznik mopeda med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, vozil pa je neregistriran moped. Tehnična brezhibnost mopeda bo znana po opravljenem tehničnem pregledu."

Sicer smo neuradno izvedeli, da naj bi moped vozil 17-letni Blaž, kombajn pa Matej, oba iz Šentruperta, ki sta se med sabo poznala. Po besedah nekaterih domačinov, naj bi Matej opazil mopedista, ki se mu je bližal po ozki cesti, kombajn naj bi ustavil, a mladoletnik je kljub temu s takšno hitrostjo trčil v stroj, da mu ni bilo pomoči.

Ker je v teh dneh na naših cestah veliko kombajnov, smo na PU Novo mesto poslali tudi vprašanje, kakšna pravila veljajo zanje. Odgovor Drenikove se glasi:

"Zakon o pravilih cestnega prometa v 78. členu določa, da se smejo gospodarske vožnje opravljati v kmetijski dejavnosti z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora. Gospodarske vožnje se lahko opravljajo predvsem na kratkih razdaljah na nekategoriziranih, občinskih in državnih cestah. Ob upoštevanju prostega profila ceste in cestnih objektov lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim se pri gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za največ 20%, višina pa za največ 10%. Če širina tovora presega predpisano, mora biti tovor na najbolj izpostavljenih bočnih točkah na sprednji in zadnji strani predpisano označen. Skladno s Pravilnikom o delih in opremi vozil je največja dovoljena širina delovnega stroja na gospodarski vožnji 3,06 metra. V ostalih primerih je potrebno upoštevati določila 32. člena Zakona o javnih cestah, ki govori o izrednih prevozih na javni cesti."

Torej, pri vozilih, ki so širša od 3,06 metra, je potrebno pridobiti dovoljenje za izredni prevoz.

J. A.