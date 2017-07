V Zafari zgradili največji vodohran

14.7.2017 | 19:10

Vodohran v Zafari so danes tudi uradno predali namenu.

Vodohran v Zafari ima kapaciteto 200 kubičnih metrov vode, kar bo zadoščalo za napajanje Žužemberka z bližnjo okolico za najmanj pol dneva v primeru največje porabe vode.

Rafko Križman

Zafara - V občini Žužemberk v sklopu praznovanja občinskega praznika nadaljujejo z otvoritvijo nekaterih občinskih pridobitev. Tako so danes popoldan namenu predali nov vodohran v Zafari, ki je največji vodohran v občini v projektu gradnje suhokranjskega vodovoda.

Vodohran trenutno še ne obratuje, saj v njem še ni vode. »Začel se bo polniti takrat, ko bomo vrtino na Vinkovem Vrhu spravili v promet. Namreč ta vrtina deluje, nima pa še vseh obratovalnih dovoljenj, zato vodohrani na novi trasi še niso polni,« je dejal vodja tega projekta Rafko Križman, ki računa, da bodo vodohrane lahko napolnili z vodo v začetku septembra.

Vodohran v Zafari ima prostornino 200 kubičnih metrov vode in bo po besedah Križmana zadoščal za napajanje Žužemberka z bližnjo okolico za najmanj pol dneva v primeru največje porabe vode.

Župan Franc Škufca je ob tej priložnosti poudaril, da že drugo leto zapovrstjo namenu predajajo nov vodohran. »To pomeni, da projekt zelo dobro teče. Že okoli 50 odstotkov je narejenega in tako korak za korakom, objekt za objektom, upam, da bomo prišli tudi do kraja,« je dejal župan in dodal, da se v naslednjih letih Suhokranjcem, če bo v vrtinah nivo vode ostal na takšni ravni kot je sedaj, ni potrebno bati, da bi zmanjkalo vode. Obenem je namen suhokranjskega vodovoda povezava s sosednjimi občinami, zato bi v primeru pomanjkanje vode, to lahko zagotovili iz občin Dolenjske Toplice ali Kočevja.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija



































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni OBČAN Je bila v Zafari OTVORITEV ali ODPRTJE vodohrana? Če je bila OTVORITEV, potom je OTVOREN. Če pa je bilo ODPRTJE, potem je vodohran ODPRT! Smo v Sloveniji ali v Srbiji?? 1h nazaj Oceni Občan Vsa pohvala LJUDEM DOBRE VOLJE, OBČINI IN OBČANOM, ki so podpirali vsa ta leta ta projekt in kot kaže ga bodo, kljub metanju polen pod noge(prijaviteljem ruskih cevi...in še kaj) pripeljali do konca!! Preglej samo prijavljene komentatorje