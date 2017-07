Z avtom v drevo, dva poškodovana v bolnico

14.7.2017 | 18:45

Foto: arhiv DL

Danes ob 11.27 je v Brezovici pri Mirni osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci Zdravstvenega doma Trebnje so ju oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in počistili razlite motorne tekočine.

Ob 7.54 so gasilci PGE Krško na Kolodvorski ulici v Krškem s tehnično intervencijo nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe. Reševalci NMP Krško so jo prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Malo po 16. so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem odprli vrata kletnih prostorov večstanovanjskega objekta.

J. A.