Rogisti naznanili uraden začetek Trških dni

15.7.2017 | 08:55

Žužemberški rogisti

V kulturnem programu so nastopile tudi ljudske pevke.

Anica Škoda se je predstavila s samostojno razstavo nekaterih svojih slik.

Žužemberk - Z nastopom žužemberških rogistov so se sinoči, na predvečer praznika občine Žužemberk, tudi uradno začeli Trški dnevi. Slovesnosti se je med drugimi kot slavnostni gost udeležil tudi Igor Teršar z ministrstva za kulturo, posebne pozornosti pa je bila deležna Anica Škoda, nekdanja učiteljica na žužemberški osnovni šoli, ki se je v grajski kleti žužemberškega gradu predstavila s samostojno razstavo nekaterih svojih likovnih del.

»Trški dnevi so zasnovani tako, da se na različnih prizoriščih prepletata sedanjost in preteklost,« je uvodoma dejal predsednik Turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc, ki je tako kot župan Franc Škufca povabil domačine, da se v čim večjem številu udeležijo kakšnih prireditev v naslednjih dneh.

»Za občino Žužemberk lahko s ponosom rečemo, da je v slovenskem prostoru prepoznavna. Njena identiteta temelji na tradiciji. Kulturne in naravne znamenitosti omogočajo razvoj turizma, s čimer so obvezana dogajanja na kulturnem področju. Kulturne prireditve, katerih temelji so dediščina, vsekakor omogočajo krepitev lokalne in nacionalne zavesti,« je dejal Teršar in dodal, da zato država podpira prizadevanja občine na kulturnem področju in bo skušalo tudi v bodoče pomagati pri njenem nadaljnjem razvoju.

Dogodka so se udeležili številni obiskovalci, ki so si po končanem uradnem delu ogledali še razstavo slik. Škodatova je leta 2008 začela slikati z oljnimi barvami, ko je od prijateljev dobila v dar barve in ostale pripomočke za slikanje. Večinoma išče motive v svojem domačem okolju. Z oljnimi barvami slika predvsem tihožitja. Rada ima realistične slike s toplimi barvami, ki dajejo prostoru energijo in domačnost. Ustavi se predvsem tam, kjer so motivi kratkotrajni oz. hitro minljivi. Zato so njeni motivi velikokrat rože, metuljčki, ptice, sadje in podobno.

Na grajskem dvorišču pa je nato potekala zabava s skupino The Plut Family.

Besedilo in fotografije: R. N.

