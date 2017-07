Na brežiškem gradu bodo obnovili del strehe

15.7.2017 | 11:05

Grad Brežice (Foto: Arhiv Občine Brežice)

Brežice - Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18). S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala obnovo strehe na vzhodnem in severnem dela gradu Brežice (nad Viteško dvorano). Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe znaša 210.000 evrov, od katerih jih bo polovico zagotovila država, polovico pa jih bo šlo iz občinskega proračuna.

Že lani so v gradu vgradili dvigalo, letos pa bo občina poleg obnove strehe nad Viteško dvorano, za kar že imajo sklenjeno pogodbo, pričela tudi z ureditvijo prostorov recepcije z muzejsko trgovino ter sanitarij za obiskovalce v pritličju gradu ob vhodu v objekt. Sedaj poteka postopek javnega naročanja za izbor izvajalca del, ki bo obstoječo hišniško delavnico preuredil v recepcijo z muzejsko trgovino ter preuredil obstoječi sklop sanitarij.

Občina Brežice skrbi za vzdrževanje gradu, v katerem domuje Posavski muzej Brežice, z večjimi vlaganji v obnovo vse od leta 2006, leta 2013 pa je dokončno uredila tudi vprašanje lastništva gradu. Po dolgoletnem postopku vračanja odvzetega premoženja - gradu Brežice - družini Attems je sodišče naložilo plačilo odškodnine za odvzeto premoženje državi, Občina Brežice pa je (po)ostala lastnica gradu. Občini je to omogočilo normalno razvijanje vsebin v prostorih gradu v skladu z načrti občine.

Do konca celovite prenove gradu jih čaka še kar nekaj del. Tako bo potrebno opraviti še celovito statično sanacijo S, Z in J trakta gradu, zamenjati vse električne in strojne instalacije ter stavbno pohištvo, urediti pa bodo morali tudi nove finalne tlake in glavno stopnišče ter sanirati freske na stopnišču in v kapelici ter stenske poslikave v Viteški dvorani. Zamenjati bodo morali tudi strešno kritino in urediti grajsko dvorišče. Kot pravijo na občini, bo nadaljnja obnova gradu odvisna predvsem od državnih in evropskih razpisov, ki bodo na voljo za sofinanciranje projektov na področju kulturne infrastrukture.

M. L.-S.