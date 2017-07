Glasbena mavrica semiških dijakov in njihovih prijateljev

15.7.2017 | 12:20

Semič - O okviru Poletnih večerov pred Kulturnim centrom Semič je bil včeraj tretji letošnji dogodek. Semiški dijaki in njihovi prijatelji so pripravili glasbeni večer, ki so mu dali naslov Glasbena mavrica.

Kot že ime prireditve pove, so se v enournem programu, ki sta ga povezovala Daša Pintarič in Dino Subašič, predstavili pevci in instrumentalisti. Nastopili so Lucija Kambič, Veronika in Urška Saje ter Žan Majcen, Viviana Kukar, Lorena Pezdirc, Anja Stojnič, Aljoša Plut in Maša Kambič, Gašper Brunskole, rock skupina Bajta 23 ter ansambel Mladi Belokranjci.

S Poletnimi večeri pred Kulturnim centrom Semič bodo nadaljevali 18. avgusta z belokranjskim literarno-glasbenim večerom Večer z marelo, teden pozneje pa se bo z nastopom Big banda Črnomelj začela Semiška ohcet.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

