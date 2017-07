Sonc festival se predstavlja s štirimi koncerti

15.7.2017 | 13:20

Tanja Sonc (Foto: M. L.)

Zasedba tik pred nastopom v Kostanjevici na Krki (Foto: M. L.)

Kostanjeviška Galerija Božidar Jakac je bila prizorišče drugega koncerta letošnjega festivala. (Foto: M. L.)

Radeče, Kostanjevica na Krki, Sevnica - Z za danes napovedanim koncertom v Cerkvi sv. Petra v Radečah ob 20. uri bodo sklenili letošnji Sonc Festival. Gre za mednarodni festival komorne glasbe v Sloveniji, ki ga je lani ustanovila mlada violinistka Tanja Sonc iz Radeč.

Za letošnji festival so pripravili štiri koncerte. Prvega so izvedli 12. julija v cerkvi sv. Petra v Radečah, potem sta bila na vrsti 13. julija koncert v Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki in včeraj na gradu Sevnica.

Že omenjeni prvi radeški nastop je bil glasbenikom dobra spodbuda. »Zelo sem zadovoljna z udeležbo,« je po prvem koncertu povedala Tanja Sonc.

V Radečah je nastopilo osem glasbenikov, v Kostanjevici na Krki sedem, za predzadnji in današnji koncert je ostalo šest izvajalcev.

»Letos se nam je pridružil tudi kot umetniški vodja poleg mene Sebastjan Lipovšek, zelo priznan slovenski hornist. Oba izhajava iz Radeč. Želela sva skupaj nadaljevati ta festival v domačem kraju. Glasba naju je ponesla v svet in želiva nekaj tega prinesti nazaj domov, ohraniti stik z družinama in tako povezati naše, svoje ljudi med sabo,« je povedala Tanja Sonc.

Letošnjo festivalsko zasedbo so sestavili glasbenik:

Tanja Sonc (violina), Bozena Angelova (violina), Ribal Molaeb (viola), Christoph Slenczka (viola), Bea Blanco (čelo, Maruša Bogataj (čelo), Boštjan Lipovšek (horn) in Lorenzo Cossi (klavir).

Tanja Sonc je zmagovalka Brahmsovega tekmovanja v avstrijskem Pörtschachu ter nagrajenka številnih državnih in mednarodnih tekmovanj. Po študiju v Ljubljani in Salzburgu končuje svoj drugi magisterij v Zürichu. V sezoni 2017/2018 bo postala članica orkestra Zürcher Kammerorchester.

M. L.

