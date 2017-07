Nova infrastruktura za Dolgo vas

15.7.2017 | 15:15

Trak so ob tej priložnosti prerezali najstarejši občan ulice Stane Kelšin, župan Franc Škufca, evropski poslanec Lojze Peterle, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in Viktor Dolinšek, direktor podjetja Komunale gradnje iz Grosuplja.

Peterle je v svojem govoru pohvalil napredek občine, obenem pa na prošnjo povezovalca programa na orglice zaigral tudi eno pesem.

Prireditev so s svojim nastopom popestrili člani Moškega pevskega zbora Cirila Zajca, ki jih vodi zborovodkinja Nina Zajec.

Žužemberk - V sklopu praznovanja občinskega praznika so v Žužemberku uradno namenu predali vso na novo zgrajeno infrastrukturo na območju Dolge vasi. Trak so ob tej priložnosti prerezali najstarejši občan ulice Stane Kelšin, župan Franc Škufca, evropski poslanec Lojze Peterle, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in Viktor Dolinšek, direktor podjetja Komunale gradnje iz Grosuplja.

Prebivalci Dolge vasi so po besedah župana med zadnjimi v Žužemberku dobili možnost, da se priključijo na sistem javen kanalizacije. Občina namreč investicije poskuša v čim večji meri združevati, izvajati sočasno gradnjo z ostalo infrastrukturo ter tako celovito obnavljati posamezne odseke s čim večjim prihrankom. V sklopu gradnje fekalne kanalizacije so položili tudi nove vodovodne cevi, uredili vse za priklop na širokopasovno omrežje, obnovili so lokalno cesto z javno razsvetljavo, k investiciji pa je pristopil tudi Elektro Ljubljana, ki je na omenjenem območju postavil novo transformatorsko postajo in podzemne elektrovode.

Naložba je bila v celoti vredna okoli 280 tisoč evrov. »Približno 100 tisoč smo dobili od ministrstva za gospodarstvo po 23. členu zakona o sofinanciranju občin, ostali del pa smo zagotovili iz občinskega proračuna v dveh letih,« je shemo financiranja opisal župan.

Slovesnosti so se udeležili številni krajani Dolge vasi. Stane Legan, ki je nedavno zgradil novo hišo, pravi, da je to zanje velika pridobitev. »Naša ulica je bila med zadnjimi v vrsti v Žužemberku, vendar je bilo vredno počakati. To je ena najlepših, če ne celo najlepša ulica v Žužemberku in zelo smo zadovoljni tako z izvajalcem kot tudi z občino, saj se je delalo v dobrobit nas krajanov,« je dejal.

Pred mikrofon so povabili tudi Peterleta, ki je dejal, da je v Žužemberku vsako leto opazen velik napredek in po njegovem mnenju, če bi se tako kot v Suhi krajini delalo v Ljubljani ali Bruslju, krize sploh ne bi bilo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Borut Posojilo ponuja med resno hitro zlasti v 48 ur (borut.martin@gmail.com) zdravo Mi smo združenje vlagateljev; Smo dajo na razpolago vsi iz posojila, najdaljši rok odplačila je 15 let, letna obrestna mera je 3 %. Kredit dodeli kdor zasluži določen mesečni dohodek. Imajo kapital za posojil za kratkoročno in dolgoročno od 5000 evrov do 10,000,000 evro za vse ljudi, ki so resne, pošteno in dobro morale, za več informacij o posojilu ponudbo, nam pišite na ta mail: borut.martin@gmail.com Preglej samo prijavljene komentatorje