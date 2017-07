Anis je odprl nove proizvodne prostore

15.7.2017 | 16:15

Kolektiv podjetja Anis trend pred novo proizvodno halo.

Lastnika podjetja Anis, zakonca Marija in Bojan Janeš.

Mali Log - V Malem Logu v občini Loški Potok so včeraj slovesno odprli nove proizvodne prostore tamkajšnjega podjetja Anis trend, d.o.o. Investicija v nekaj manj kot 600 m2 veliko halo je stala okoli pol milijona evrov, v novo halo pa bodo preselili tudi upravo podjetja.

Kot je povedal direktor podjetja Bojan Janeš, so podjetje, ki izdeluje v glavnem ekološke stroje, registrirali pred 24 leti, julija letos pa je minilo 23 let od njihovega prvega posla. »V tem obdobju smo naredili skoraj 300 velikih strojev za baliranje in nič koliko raznih manjših strojev, od snežnih plugov do posipalcev peska,« je povedal ob slovesni otvoritvi, na kateri so v kulturnem programu nastopile mažorete iz Sodražice in domača skupina Povasenke.

Za izgradnjo nove hale so se odločili, kot je povedal Janeš, ker so imeli zadnjih nekaj let večje prostorske težave. Tako so imeli denimo lani, ko je sicer podjetje ustvarilo za 3,2 milijona evrov prometa, pozimi že narejene stroje postavljene kar na dvorišču in pokrite s ponjavo. »To je sedaj rešeno, dobili smo nov objekt, dvorišče in nadstrešek nad starim dvoriščem,« je povedal o investiciji in dodal, da bodo prostore pisarn v starem objektu spremenili v strojno delavnico.

»Bliža se tudi dokončna menjava generacij, zato je ta investicija zamišljena tudi kot spodbuda mladim, da bo čim več volje v prihodnosti,« pa je povedal še dodatnem razlogu, ki je vplival na odločitev lastnikov podjetja, zakoncev Marije in Bojana Janeša, za investicijo. Anis trend je namreč družinsko podjetje, katerem sta med skupno 18 zaposlenimi tudi oba njuna sinova.

Nova investicija bo podjetju, ki je nastalo po stečaju nekdanjega obrata Rika Ribnica v Loškem Potoku, prinesla tudi dve novi delovni mesti, računajo pa tudi na povečanje proizvodnje oz. prodaje. Sedaj največ prodajo v Evropi, veliko tudi v azijske in arabske države, sicer pa prodajajo praktično povsod po svetu, razen, kot je povedal Janeš, v Južno Ameriko do sedaj še niso.

V okviru otvoritve novih prostorov je sekretar Obrtne zbornice Ribnica Pavel Hočevar, izročil Mariji Janeš, ki je članica upravnega odbora na obrtni zbornici že tretji mandat, priznanje za njeno prizadevno delo.

Slovesne otvoritve nove pridobitve podjetja, za katerega je Hočevar dejal, da je družbeno odgovorno podjetje, ki je lahko drugim za zgled, se je med drugimi udeležil tudi župan Občine Loški Potok Ivan Benčina.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

