Maček se je zavlekel v predel motorja

15.7.2017 | 18:35

ilustrativna slika(Foto: M. L.-S.)

Danes ob 13.37 uri se je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu maček zavlekel v predel motorja osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so mačka rešili in ga spustili na prosto.

Pomagali so mu s strehe

Že ob 10.00 uri so v kraju Štatenberk, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Štatenberk pomagali reševalcem prenesti obolelo osebo s strehe objekta do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so obolelo osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. L.-S.