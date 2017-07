Gorelo strnišče, travnate površine in gozd

15.7.2017 | 19:00

ilustrativna fotografija

Danes ob 15.57 uri je zagorelo strnišče in trava v naravi v kraju Drnovo, občina Krško. Posredovali so gasilci PGE Krško. Zaradi širjenja požara v naselje Zasap, občina Brežice, so bili aktivirani gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica. Gasilci so požar na površini dveh hektarjev strnišča ter travnate površine in pol hektarja mešanega gozda pogasili.

Z vpojnimi sredstvi nevtraliziral madež

Kot so nam sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Brežice, je danes ob 6.36 uri je v Spodnjem Pijavškem, občina Krško, po prometni nesreči dežurni delavec CGP Novo mesto z vpojnimi sredstvi nevtraliziral oljni madež in počistil cestišče, ob 13.37 uri pa so gasilci PGD Sevnica na Šmarski cesti v Sevnici zaradi posledic prometne nesreče odklopili akumulatorja na poškodovanih vozilih.

M. L.-S.