Podrto drevo, sršenje gnezdo

16.7.2017 | 08:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ob 3.18 se je na cesto Blanca-Čanje, občina Sevnica, podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Blanca, ki so drevo razžagali in odstranili s cestišča. Obveščene so bile pristojne službe.

Odstranili so sršenje gnezdo

15. 7. 2017 ob 20.28 so v Zajčjem vrhu pri Stopičah, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto odstranili nevarno sršenje gnezdo iz stanovanjske hiše.

Cesta bo še zaprta

GVO-ju d.o.o. se za investitorja Telekom Slovenija podaljša dovoljenje za popolno zaporo LC 024101 Velike Malence-Mrzlava vas, občina Brežice, od km 0.059 do km 0.253, dva dni v terminu od 16. 7. do 15. 8. 2017, po poteku ene ure se zapora umakne. Zapora bo postavljena zaradi nadgradnje obstoječega TK omrežja.

J. S.