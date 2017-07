Žužemberk se vrača v srednji vek

16.7.2017 | 09:30

V Žužemberku so se v srednji vek vrnili tudi lani. (Foto: R. N./arhiv DL)

Žužemberk - V Žužemberku v okviru Trških dnevov, največje tradicionalne turistično-kulturne suhokranjske prireditve, ki bo ob tukajšnjem občinskem prazniku poteka do ponedeljka, danes pripravljajo 19. srednjeveški dan. Na žužemberškem gradu se bodo med drugim predstavile viteške skupine iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške, potekali bodo tudi viteški boji.

Predsednik Turističnega društva Suha Krajina Vlado Kostevc je za STA povedal, da na srednjeveškem dnevu pričakujejo do 200 srednjeveško napravljenih nastopajočih in ob ugodnem vremenu ves dan skupaj do 6.000 obiskovalcev.

Sicer pa med drugim pripravljajo še srednjeveško tržnico, različne prikaze, priložnostno glasbo, srednjeveške in renesančne plese, zabavni spored in podobno.

Dodal je, da se bodo po jutranjem odprtju srednjeveškega dne, cerkveni maši in farnem žegnanju ob 10.30 v grajskem jarku najprej predstavile srednjeveške skupine, po kosilu bodo sledili lokostrelski turnir, predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda in reda Gašperja Lambergarja, predstavitev stojničarjev, predstavitev viteških ter dvornih redov z mimohodom vseh sodelujočih in grajske gospode pa pripravljajo ob 15. uri.

Nadaljevali bodo s predstavitvijo različnih viteških veščin, z nadaljevanjem lokostrelskega turnirja, nastopom slovaške viteške Trnavske kampanie, s srednjeveško glasbo ter s srednjeveškimi in renesančnimi plesi, predstavitvijo Ivanečkih in drugih vitezov ter njihovih veščin. Prikazali bodo tudi mečevanje in pripravili glumaško predstavo Teatra Cizamo.

Žužemberški 19. srednjeveški dan bodo na trgu pred gradom nekaj po 20. uri končali z zaključnim nastopom in s prikazom veščin slovaške viteške skupine Trnavska kampania, je še povedal Kostevc.

Kot š poroča STA, v Žužemberku nato pripravljajo še slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so kot slavnostnega govornika napovedali predsednika vlade Mira Cerarja.

