FOTO: Na počitnicah s kitajščino

16.7.2017 | 10:30

24 udeležencev iz Sloveniji in zamejstva je spoznavalo kitajsko kulturo.

Učili so se tudi osnov kitajščine.

Med drugim so se preskusili v pripravi kitajskih cmočkov.

Čatež pri Trebnjem - V domu Čebelica Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Dolenji vasi pri Čatežu so s pomočjo štirih študentov, ki na univerzi v Šanghaju študirajo poučevanje tujcev kitajščine, pripravili sklop pestrih in zanimivih počitniških dejavnosti, ki so ga poimenovali Na počitnicah s kitajščino. Na njih so od nedelje do petka gostili 24 udeležencev iz Sloveniji in zamejstva, ki so spoznavali kitajsko kulturo in se učili osnov kitajščine.

»V novo jutro smo se vsak dan prebujali s starodavnimi veščinami tai chija, ki je udeležence s sproščujočimi vajami pripeljal v nov dan. Prebujanje se je nadaljevalo s kitajsko radio gimnastiko, s pomočjo katere so udeleženci z vajami "orlovega leta" krepili telo in duha,« pripoveduje učitelj naravoslovja iz doma Čebelica Matej Mlakar.

Poleg osnovnih besed, potrebnih za sporazumevanje, so se mladi učili tudi šteti do 99 in naročiti različno hrano, ob tem pa tudi nekaj kitajskih pesmi. Zabavne pa so bile tudi vse kitajske igre - tako namizne kot tiste bolj aktivne na igrišču. »Seveda ne moremo mimo kitajske hrane, kjer so nas študentje naučili priprave kitajskih cmočkov, ki so po pripravi in vsebini zelo podobni našim žlikrofom, priprava pa je nadvse zapletena. Komaj so namreč uskladili recept, saj se priprava te jedi razlikuje od pokrajine do pokrajine,« razlaga Mlakar. Zadnji dan je bil namenjen še izdelavi kitajskih lampijončkov in zapestnic.

Da je bil teden popoln, so se učili tudi igranja ping ponga, badmintona in brcanja jianzija - posebne kitajske pernate žogice, popoldanski čas pa so izkoristili za sproščanje na bazenu, plezanje, lokostrelstvo, kurjenja ognja, ustvarjanje v gozdu in za posebno strateško igro, kjer so poskušali ustvariti ekosistem na Marsu.

»Počitnice so bile nadvse zabavne, saj so se kitajski študentje z nami družili od jutra do noči, se z nami zabavali in nasmejali ter nas tudi v prostem času zabavali s kitajskimi igrami. Hkrati smo utrjevali angleščino, zato so bile počitnice res nekaj posebnega,« še pravi Mlakar in dodaja, da so udeleženci v en glas obljubili: Še pridemo.

J. S., foto: CŠOD Čebelica

