Kočo so že postavili in prekrili

16.7.2017 | 12:30

Na Zagriču že stoji nova lovska koča, a da bo ta videti kot tista pred požarom, člane Lovske družine Velika Loka čaka še ogromno dela, predvsem pa bo potrebnega še veliko denarja. (Foto: B. Praznik)

Zagrič pri Primskovem - Lovski družni Velika Loka je drugega maja letos pogorela koča na Zagriču pri Primskovem, ostala sta le hladilnica in nadstrešek, ki so ga postavili le en teden pred požarom. Škode je za več kot 120 tisoč evrov, in medtem ko čakajo na zaključek policijske preiskave, ki bo pokazala vzrok požara, so se tukajšnji lovci že lotili obnove koče – zgradili so novo in jo prekrili. A dela, da bo koča videti kot pred usodno majsko nočjo oz. zgodnjim jutrom, bo še ogromno.

»Težko je, ker smo brez koče,« pripoveduje starešina Lovske družine Velika Loka Boštjan Markovič in dodaja, da jim je k sreči ostala vsaj hladilnica, na sestankih pa se zdaj zbirajo kar pred kočo. Člani lovske družine so se namreč lotili njene obnove oz. kar nove gradnje. Glavni objekt, ki je zrasel pred približno sedmimi desetletji, je bil namreč popolnoma uničen, zato so ga porušili in na njegovem mestu zgradili novega. Kot pravi Markovič, so ogromno dela opravili člani lovske družine sami, nova pa je tudi že streha.

A delo še zdaleč ni končano. Na novo bo treba urediti še vodo in elektriko, vzidati okna in vrata ter nabaviti notranjo opremo pa tudi uredit fasado. Tukajšnji lovci si želijo, da bi jim kočo uspelo čim prej vsaj zapreti, notranjo opremo pa bodo nabavili, ko bo denar. Pogorelo je namreč bolj ali manj vse: kuhinja, jedilnica, mize, stoli, nekaj trofej, umetniških slik, starih fotografij, zgodovinskih listin, v štirih sobah deset postelj …

Vzrok požara – kot smo poročali že maja, je zagorelo v predelu strehe objekta – še ni znan, policijska preiskava namreč še poteka, je povedala Nataša Pučko s Policijske uprave Ljubljana. Na denar od zavarovalnice tako lovska družina še čaka, so pa dobili nekaj akontacije, pove Markovič. Tudi trebanjska občina je za obnovo pogorele koče na junijski seji zagotovila osem tisoč evrov iz proračunske rezerve.

Kot pravi Markovič, bodo obnovo, ki jo vodi gradbeni odbor, nadaljevali postopoma, kolikor bodo pač imeli na voljo finančnih sredstev. Še pred jesenjo pa bi radi napeljali vodo in elektriko, nato bodo na vrsti okna in vrata. Če bo vse posreči, bodo kočo vsaj zaprli še letos.

Lovska družina Velika Loka, ki ima trenutno 60 članov, je sicer lani praznovala 70-letnico delovanja, ob letošnjem prazniku občine Trebnje pa je prejela tudi občinsko priznanje za desetletno uspešno delovanje na področju lovstva in varovanja narave.

J. Sinur