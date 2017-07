Otroci iz Metlike, Wagne in Ronk že 46. leto letovali skupaj

16.7.2017 | 14:00

Metlika - Danes je zaključilo počitnice v metliški občini 21 otrok iz z Metliko pobratenih italijanskih Ronk in avstrijske Wagne. Šlo je že za 46. poletno izmenjavo otrok iz treh pobratenih občin, ki se vsako leto srečajo v drugi državi. Otroci so prenočevali pri 12 družinah v metliški občini, sicer pa so v osmih dneh dodobra spoznali Belo krajino in del Slovenije.

Tako so poleg kopanja v Kolpi in Čateških Toplicah pekli z Mojco Kramarič v hiši dobrega kruha, obiskali Šokčev dvor in čebelarsko učno pot v Žuničih, izdelovali pisanice pri Cvitkovičevih v Adlešičih, si ogledali Belokranjski muzej in v njem izdelali metliški grb, bili so gostje v otroškem vrtcu, obiskali Ljubljano in pred odhodom pripravili piknik.

Program letovanja avstrijskih in italijanskih otrok so skupaj s starši iz metliške občine in njihovimi otroki pripravili in uresničili v Društvu prijateljev mladine Metlika, ob finančni podpori metliške občine in donatorjev.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

