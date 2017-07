Nesreča motorista, odplake iztekale v Temenico

16.7.2017 | 18:10

Ob 16.05 je pri kraju Kržišče, občina Krško, padel motorist. Reševanje poškodovanca je v teku, na kraju so gasilci PGE Krško, NMP ZD Krško in helikopter Slovenske policije z dežurno ekipo HNMP Maribor, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

V Temenico so iztekale odplake

Ob 8.08 so ribiški čuvaji ob nadzoru reke Temenici v Trebnjem ugotovili, da iz meteornega jaška v vodo iztekajo odplake. Kraj dogodka so pregledali, ribiči, dežurni delavec Komunale Trebnje, policisti in gasilci PGD Trebnje. Posredovanje gasilcev ni bilo potrebno. O dogodku so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 17. 7. 2017 :

- od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 10. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 17. 7. 2017, od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV. ANA, TP BIŠKA VAS in TP JELŠE PRI MIRNI PEČI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 17. 7. 2017, od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, tokokrog Režek.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.