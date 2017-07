FOTO: Žužemberški grajski zidovi znova zaživeli

16.7.2017 | 19:45

Slovaška skupina Trnavska kampania je s predstavo navdušila in nasmejala zbrane.

Srednjeveški dan je znova zelo dobro obiskan.

Dacarji so na tržnici pobrali desetino.

Žužemberški župan Franc Škufca z ženo Tadejo

Žužemberk - V Žužemberku vsaj enkrat na leto čas teče drugače. Danes se je kolo časa zavrtelo nazaj v srednji vek. Med grajskimi zidovi mogočnega žužemberškega gradu in na trgu se že od jutranjih ur sprehajajo grajske gospodične in grajska gospoda, bojujejo se vitezi, odmeva srednjeveška glasba in pesem, na srednjeveški tržnici številni trgujejo, skratka, dogajanje je sila pestro.

Z že 19. srednjeveškim dnevom Turistično društvo Žužemberk ponovno skuša predstaviti, kakšno je bilo življenje v starodavnih časih, obenem pa želijo poudariti tudi pomembnost kraja v tistem času. »Žužemberk je dobil trške pravice že v 14. stoletju. S tem je dobil pravico prirejanja sejmov in tudi svojo samoupravo. Bil je izjemno pomemben trg oz. kraj na območju Suhe krajine, saj je imel sodstvo in vse funkcije, ki so jih imela mesta.Vendar zaradi svoje lege mestnih pravic ni dobil,« pravi predsednik suhokranjskega turističnega društva Vlado Kostevc.

Prvi srednjeveški dan je društvo, ki tudi sicer prostovoljno skrbi, da življenje v gradu ne zamre tudi med letom, pripravilo prav v prvem letu obstoja občine in z njim zaznamovalo 600-letnico prve znane pisne omembe Žužemberka kot trga; ta se kot trg omenja leta 1399 v menjalni pogodbi za župnijo Dobrnič in Tržič.

Danes se na žužemberškem gradu predstavljajo viteške skupine iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške.Tudi letos v programu sodeluje več kot 200 nastopajočih.

Srednjeveški dan bodo na trgu pred gradom nekaj po 20. uri končali z zaključnim nastopom in s prikazom veščin slovaške viteške skupine Trnavska kampania, nato pa pripravljajo še slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri bo kot slavnostni govornik nastopil predsednik vlade Miro Cerar.

Po deseti uri pa sledi koncert dalmatinske klape Bonaca.

Besedilo in fotografije: R. N.

