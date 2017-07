Za motorista so bile poškodbe prehude

16.7.2017 | 18:50

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Poročali smo že o prometni nesreči motorista, ki se je zgodila pri kraju Kržišče v krški občini. S Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili, da se je motorist tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Policisti so bili o nesreči, ki se je zgodila na cesti med krajema Smednik in Drnovo, obveščeni nekaj po 16. uri. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 48-letni motorist iz Novega mesta v ovinku izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste na travnik, kjer je padel in se hudo poškodoval. Kljub trudu reševalcev je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

48-letni motorist je letos že osma smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto. V nesrečah so umrli trije vozniki osebnih avtomobilov, potnica v osebnem avtomobilu, dva voznika mopeda in dva motorista, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

J. S.