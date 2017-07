Zero Waste Jurjevanje s 35 odstotki manj odpadkov

17.7.2017 | 10:10

Letošnje Jurjevanje je bila prva slovenska prireditev z manj odpadki po smernicah mreže Zero Waste Slovenija, na kateri je nastalo 35 odstotkov manj odpadkov. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - Junijski folklorni festival Jurjevanje v Beli krajini je prva slovenska prireditev z manj odpadki po smernicah mreže Zero Waste Slovenija. Brez odpadkov sicer ni šlo; nastalo jih je za 720 kilogramov, kar pa je 35 odstotkov manj kot pred letom dni. 65 odstotkov odpadkov je bilo zbranih ločeno, s čimer so bili zastavljeni cilji delno doseženi.

Letošnji 54. folklorni festival Jurjevanje v Beli krajini je potekal od 21. do 25. junija v Črnomlju. Organizator RIC Bela krajina je pri pripravi sodeloval z Ekologi brez meja, pod okriljem katerih deluje Zero Waste Slovenija. Za cilj so si zadali znižati skupno količino odpadkov za 30 odstotkov glede na prejšnje leto in 90 odstotkov skupne količine zbranih odpadkov ločiti po frakcijah.

Da je Jurjevanje sploh postalo prireditev z manj odpadki, je organizator uvedel organizirane javne prevoze, električna vozila za svoje osebje, obveščal javnost o ukrepih in spodbujal k sodelovanju ter uporabi mobilnih naprav za informiranje o prireditvi, zmanjšal količino tiskovin, plastificiral tiskovine za večkratno uporabo, uporabil princip ponovne uporabe pri ustvarjalnih delavnicah, uvedel prodajo večnamenskih vrečk in bidonov, uporabo pribora, kozarcev za večkratno uporabo in ponudbo hrane lokalnega izvora, poroča STA.

Nameščeni so bili štirje pitniki vode in ena razvodna baterija s pipami in koritom v zaodrju za nastopajoče. Po končani prireditvi dva pitnika ostajata v starem mestnem jedru Črnomlja za potrebe občanov.

Količina plastenk je bila zanemarljivo majhna, kar je rezultat pitnikov in bidonov. "Proti pričakovanju so bili pitniki po končani prireditvi nepoškodovani, odzivi obiskovalcev pa pozitivni," je zadovoljno izpostavil direktor javnega podjetja Komunala Črnomelj Samo Kavčič.

Na prizorišču festivala je bilo ob tem nameščenih sedem mini eko otokov ter trije veliki eko otoki. Ločeno so zbirali preostanek komunalnih odpadkov, odpadno embalažo, papir in steklo. Ponudnikom gostinskih storitev so bile razdeljene vreče za biološke odpadke.

Skupna masa vseh zbranih odpadkov je bila 720 kilogramov, medtem ko je bila lani ocenjena teža 1100 kilogramov. To pomeni, da so organizatorji presegli zastavljeni cilj na področju zmanjšanja količine nastalih odpadkov, saj so to količino zmanjšali za 35 odstotkov.

Manj uspeha pa je bilo pri ločenem zbiranju odpadkov. Ločeno je bilo zbranih namreč le 65 odstotkov odpadkov (cilj je bil 90 odstotkov). Vseeno v RIC Bela krajina poudarjajo, da gre glede na predhodna leta za odličen rezultat.

Skupna količina odpadov je bila sicer največja v nedeljo, v to količino pa so všteti tudi odpadki generalnega čiščenja po končani prireditvi. Med njimi so tudi takšni, ki niso nastali zaradi same prireditve in ki kvarijo rezultat, so še dodali organizatorji.

Ob tem se v RIC Bela krajina zavedajo, da ostaja prostor za izboljšave. "Kljub vsej podpori, pripomočkom in usposabljanju prostovoljcev in infrastrukturi je bilo v uporabi še vedno precej plastičnih kozarcev za enkratno uporabo, tako med preostankom odpadkov kot v odpadni embalaži, kar je posledica slabše pozornosti pri ločevanju oz. nesledenja dogovoru s strani določenih gostinskih ponudnikov," je opozoril koordinator projekta Zero Waste prireditve Kristian Asani. "Na tem področju imamo možnost zmanjšati skupno količino odpadkov in povečati delež ločeno zbranih," je dodal.

Najslabše ločeni so bili sicer biološki odpadki. V uporabi so bili bio razgradljivi krožniki in pribor, a je bilo vseeno med biološkimi odpadki veliko odpadne plastične embalaže in papirja, kar ponovno kaže na nedoslednost nekaterih ponudnikov gostinskih storitev.

"Kljub temu, da dela cilja zaveze Zero Waste nismo dosegli, smo vseeno z doseženim zadovoljni, saj je napredek glede na predhodna leta ogromen. Ker imamo priložnosti za izboljšavo, ki so realno dosegljive, bomo prihodnje leto s projektom nadaljevali," je dodal direktor RIC Bela krajina Peter Črnič. Ob tem se je tudi zahvalil vsem obiskovalcem Jurjevanja ter tistim gostinskim ponudnikom hrane in pijače, ki so "izvrstno" sledili pravilnemu ločevanju odpadkov, še poroča STA.

J. S.

folklorist iz Dragatuša Eden največjih projektov županje Mojce Zero waste Slovenija seje končal z delnim neuspehom , kljub majhnemu številu obiskovalcev , kaj so razlogi...... Bolj zanimivo bi bila finančna konstukcija Jurjevanaja , najbrž so spet rdeče številke zato se piše o nepomembnih stvareh. Med Jurjevanjem je manj gostov PRENOČILO IN PLAČALO TURISTIČNO TAKSO , kot je zaposlenih na RIC- u &TIC- u 17s nazaj Oceni ?????????? Vprasu bi sam kako poteka rekonstrukcija ulice komunističnega zločinca Kidriča nikjer nič ne piše samo odpadki