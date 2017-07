Gasilci lovili in ujeli - kenguruja

17.7.2017 | 07:00

Kenguru je pobegnil z ranča Aladin. (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.47 uri so v naselju Stara Gora, občina Mirna, gasilci PGD Mirna pomagali pri iskanju pobeglega kenguruja iz Ranča Aladin. Pobeglo žival so ujeli in v prisotnosti policistov predali lastniku.

Podrto drevo ob Krki

Ob 20.51 je na Seidlovi cesti v Novem mestu eno podrto drevo zaprlo stopnišče iz kopališča ob reki Krki, drugo pa ogrožalo mimoidoče. Gasilci GRC Novo mesto so drevesi razžagali, odstranili vejevje in omogočili prehod.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV. ANA, TP BIŠKA VAS in TP JELŠE PRI MIRNI PEČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, tokokrog Režek.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

starejši najprej

Kaj to pomeni? sta dve TP Podhosta, ali ne bomo enkrat brez in drugič brez-brez elektrike? Kuhamo naj na zrak, kajne.Ne vem kaj rabite od 8 do 14 ure izklapljat, boste celo Podhosto prenovili?