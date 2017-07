Začenja se sojenje "za facebook umor"

17.7.2017 | 08:05

Aleš Olovec in Martin Kovač na predobravnalnem naroku (Foto: J. A..)

Krško - Danes ob 9. uri naj bi se na krškem okrožnem sodišču začelo sojenje 20-letnemu Alešu Olovcu in 29-letnemu Martinu Kovaču, katerima tožilstvo očita dve kaznivi dejanji - umor in neupravičeno snemanje.

Za umor jima grozi od 15 do 30 let zapora, za neupravičeno snemanje pa eno leto zapora.

Obtožena sta 13. februarja hladnokrvno pretepala 26-letnega Andreja Cekuto, kar sta tudi v živo predvajala na družbenem omrežju. Na predobravnalnem naroku krivde nista priznala.

Danes je pričakovati njuno zaslišanje, na prihodnjih glavnih obravnavah (razpisani sta še dve, in sicer v sredo in prihodnji ponedeljek) pa tudi zaslišanje izvedencev in prič.

J. A.