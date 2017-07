Slovenskim košarkaricam zgodovinsko srebro

17.7.2017 | 08:30

Slovenska reprezentanca deklet do 20 let (Vir fotografije: www.kzs.si)

Porto - Slovenska košarkarska reprezentanca deklet do 20 let, v kateri igrata tudi Novomeščanki Maruša Seničar in Aleksandra Krošelj, je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila srebrno medaljo. V finalu so izbranke selektorja Damirja Grgića izgubile s Španijo s 63:73 (15:20, 36:37, 47:54).

Za slovensko žensko košarko je to zgodovinski uspeh, saj nobena selekcija doslej še ni osvojila medalje. Ta reprezentanca je še lani igrala v diviziji B, kar pomeni, da je ni bilo med šestnajstimi najboljšimi evropskimi ekipami.

Španke na letošnjem evropskem prvenstvu niso izgubile niti enkrat, tako da so suvereno ubranile lanski naslov. V zadnjih šestih letih so osvojile pet naslovov evropskih prvakinj, leta 2014 pa so bile druge. Na prvenstvih stare celine so od leta 2006 venomer dobile eno od medalj, poroča STA.

Barve Slovenije na EP do 20 let so zastopale: Ana Jakovina, Alma Potočnik, Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar, Althea Gwashavanhu, Annamaria Prezelj, Eva Stefanoski, Tea Ramšak, Zala Friškovec, Larisa Ocvirk, Maša Verčič in Tina Cvijanovič.

J. S.