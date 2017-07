Krško slavilo na uvodni tekmi

Krško - Nogometaši Krškega so v prvem krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Gorico z 2:1. Ob polčasu je bil izid neodločen (0:0).

Na klopi domačega prvoligaša se je ob nekaj novincih proti slovenskim podprvakom predstavil tudi novi trener Stipe Balajić, poroča STA. Goričani so igrali prvo domačo prvenstveno tekmo po seriji treh evropskih, že v četrtek jih čaka lov na zaostanek dveh golov iz gostovanja s Panioniosom. Srečanje v Krškem, ki se je prav razvnelo šele v drugem polčasu, pa je sodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina.

Krčani bi lahko prišli do vodstva že v 18. minuti, ko se je sam v sredini kazenskega prostora pred vratarjem Gregorjem Sorčanom znašel Nikola Mandić, vendar je čuvaj mreže gostov žogo uspel odbiti. Gostje so skušali v nadaljevanju nekajkrat zapretiti od daleč, vendar neuspešno in premalo konkretno, domači pa so bili vse več pri žogi. V 40. minuti je po odbijanju žoge v kazenskem prostoru domačih okroglo usnje nepričakovano prišlo do Donatusa Josepha Edafeja, ki pa se nekaj metrov od gola ni znašel in je žogo le oplazil.

Sinje-modi, tokrat v belem, so že kmalu po začetku drugega dela zaostajali. Miljan Škrbić je najprej lepo začel akcijo domačih, poslal žogo na levo stran kazenskega prostora do prostega Tonćija Mujana. Ta je po krajšem vodenju podal točno na glavo Škrbića, ki je pred tem lepo utekel pred gol in nato prejeto žogo med nogama Sorčana poslal v mrežo. Le šest minut pozneje je bil po akciji s kota ponovno v ospredju Škrbić, ki je odbito žogo na prvi vratnici pričakal na drugi, se otresel Mihe Gregoriča in z glavo z neposredne bližine poslal žogo v prazno mrežo.

Varovanci Mirana Srebrniča so se tako hitro po nadaljevanju znašli v precejšnjem zaostanku, zato je trener v igro poslal sicer člana udarne zasedbe Rifeta Kapića in Nigerijca Bedeja Amarachija Osujija. Slednji se je na pravem mestu znašel že štiri minute po vstopu v igro, izkoristil zmedo domačih, ki so po podaji Kapića v kazenski prostor slabo odbijali žogo. Do nje je prišel Osuji in jo poslal ob vratnici v gol. Uroš Jovanović se je v 69. minuti dobesedno sprehodil v kazenskem prostoru gostov, njegov strel je Sorčan odbil, Mandić pa še drugega darila ni znal pretvoriti v zadetek. Goričanom pritisk ob koncu rednega dela in v štiriminutnem sodnikovem dodatku ni prinesel izenačenja, še poroča STA.

Krško bo v 2. krogu v petek gostovalo pri Aluminiju.

