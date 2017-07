V Metliki bodo obnavljali infrastrukturo

17.7.2017 | 17:30

Zaradi obnove infrastrukture bodo v starem mestnem jedru Metlike začasno popolnoma zaprte nekatere ceste. (Foto: arhiv DL)

Metlika - Občina Metlika in Komunala Metlika bosta konec tega meseca začeli z deli za obnovo infrastrukture v starem mestnem jedru Metlike.

Kot so sporočili z metliške občine, bodo dela v prvi fazi zajemala obnovo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave, in sicer na območju ulic Strma pot, Prečna pot, Na Požeg in Navratilova pot, ter dostop do črpališča Obrh. Med gradnjo se bo izvajal arheološki nadzor zaradi morebitnih arheoloških najdb, saj se območje posega nahaja na zavarovanem območju arheološkega najdišča Metlike.

Vrednost investicije je slabih 375 tisoč evrov brez DDV, ki jih bo zagotovila metliška občina.

Dela bodo sicer predvidoma trajala tri mesece. Med gradnjo bodo na omenjenem območju urejene začasne popolne zapore cest, zato občane in uporabnike cest prosijo za razumevanje, so še sporočili z občine Metlika.

J. S.