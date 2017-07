Gasilce bo varoval sv. Florijan

17.7.2017 | 11:30

Zvone Vavtar je nekdanje sovaščane počastil z rezbarijo sv. Florijana, ki bo varovala velikološke gasilce.

Za izdelavo je Vavtar potreboval okrog 100 ur dela.

Velika Loka - Na Veliki Loki so lani začeli obnovo gasilskega doma, ki je zaradi prostorske stiske klical po adaptaciji. Obnovljeni gasilski dom, večino del so postorili domačini sami, pa v teh dneh dobiva končno zunanjo podobo, tradicionalno sivo-belo fasado z rdečimi dodatki, ki bo končana do prihodnje sobote, ko bodo tukajšnji gasilci praznovali 110-letnico delovanja.

»Spomini na gradnjo bodo v nas živeli še dolgo in tudi po nekaj desetletjih se jih bomo z veseljem spominjali,« pripoveduje predsednik krajevne skupnosti Velika Loka Simon Erjavec in dodaja, da spomine na Veliko Loko še vedno neguje tudi nekdanji vaščan Zvone Vavtar, ki je še enkrat več je dokazal, da ima kraj globoko zakoreninjen v svojem srcu.

»Našemu trudu in odrekanju je izkazal veliko čast in za velikološke gasilce izdelal rezbarijo sv. Florjana,« pravi Erjavec. Gre za okrog tri kvadratne metre in približno 200 kilogramov težko rezbarijo, ki prikazuje zavetnika gasilcev, ozadje pa krasi upodobitev Velike Loke s cerkvijo, mlinski kamen in angel z vodo ter številne druge podrobnosti. Za umetnino je Vavtar porabil okrog 100 ur dela.

»V imenu Prostovoljnega gasilskega društva Velika Loka se gospodu Vavtarju iskreno zahvaljujemo za njegov čas in izredno umetnino, ki zdaj krasi naš obnovljeni dom,« še pravi Erjavec in vabi, da si rezbarijo ljudje sami ogledajo ali jih prihodnjo soboto tudi obiščejo.

J. S., foto: V. V. in S. E.

